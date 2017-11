Das beliebteste Obst Österreichs - der Apfel - stand am Freitag, dem 10. November, im Mittelpunkt. Alljährlich wird am zweiten Freitag im November der Tag des Apfels gefeiert. Aus diesem Anlass brachte die regierende Apfelkönigin Lisa I. einen gefüllten Korb mit heimischen Äpfeln in das Büro des Österreichischen Bauernbundes. Bauernbund Österreich Tag des...

Den vollständigen Artikel lesen ...