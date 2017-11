Zürich - Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Rackspace haben eine Partnerschaft geschlossen, um OpenStack Private Cloud mit einer Pay-per-Use-Infrastruktur zu bieten. Durch die neue gemeinsame Lösung wird Private Cloud um 40 Prozent kostengünstiger als Public Cloud (1). Dabei handelt es sich um die weltweit erste Pay-as-you-go OpenStack Private Cloud, die als Managed Service (2) bereitgestellt wird. Mit dieser Lösung erhalten Unternehmen die Vorteile einer Public Cloud - nutzungsbasiertes Preismodell wie in einer Cloud, flexible Infrastruktur und vereinfachte IT - in einer Private-Cloud-Umgebung. Diese kann sich im eigenen Rechenzentrum, einer Colocation-Einrichtung oder einem durch Rackspace verwalteten Data Center befinden.

«Die Einführung von OpenStack Private Cloud mit Pay-per-Use-Infrastruktur, bereitgestellt von Rackspace und HPE, markiert einen wichtigen Moment im Private-Cloud-Markt und in der gesamten Branche», sagt Antonio Neri, President von HPE. «Dieses Angebot kombiniert das Beste aus den Cloud- und on-Premises-Welten und wir erwarten, dass diese einfache Pay-per-Use-Technologie die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Technologie-Entscheidungen treffen.»

Laut IDC FutureScape: Worldwide Datacenter 2017 Predictions «werden im Jahr 2018 die Pay-as-you-go-Nutzungsmodelle für 50 Prozent der Ausgaben bei den physikalischen on-premises und off-premises IT- und Rechenzentrumskapazitäten verantwortlich sein.»

«Mit diesem innovativen Bereitstellungsmodell entfernen Rackspace und HPE Hindernisse für die Nutzung der Private Cloud und geben Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten an Technologie-Plattformen, die ihre Anwendungsbedürfnisse am besten erfüllen», sagt Scott Crenshaw, Executive Vce President of Private Cloud bei Rackspace. «Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit HPE und ermöglichen weiterhin den Kundenerfolg mit Private Clouds. Mit diesem gemeinsamen Ziel möchten unsere Unternehmen in Zukunft dieses Modell auf das gesamte Managed Private Cloud Portfolio von Rackspace erweitern, inklusive VMware- und Microsoft Azure Stack-Technologien.»

Das «Pay-as-you-go»-Modell für die Private Cloud bedeutet, dass Kunden nur für das bezahlen, was sie nutzen. Damit können sie unerwartetes Wachstum und Spitzenzeiten bei Workloads bewältigen, ohne für unnötige feste Kapazitäten zu bezahlen. OpenStack Private Cloud mit Pay-per-Use-Infrastruktur, bereitgestellt von Rackspace und HPE, hilft Unternehmen beim vollständigen Ausnutzen der Vorteile einer Managed Private Cloud. Dazu zählen:

«Pay-as-you-go»-Preismodell. Mit Hilfe von HPE Flexible Capacity bezahlen Kunden nur die tatsächliche Nutzung. ...

