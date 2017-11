Wien - Die IMMOFINANZ hat in den vergangenen Monaten sämtliche Businessprozesse in die Cloud gelegt und setzt laufend weitere innovative IT-Projekte in der Cloud um. Partner für diese Transformation war und ist das Team von Oracle Österreich.

Die Herausforderung für das IT-Team der IMMOFINANZ war gross: Man arbeitet für und mit vielen Zielgruppen und dementsprechend hohe Datenmengen. In acht Märkten wollte man Mitarbeiter, Kunden und Services auf einer entsprechenden Plattform verknüpfen und Prozesse simplifizieren. Im Fokus dabei standen: Geschwindigkeit, Standardisierung und Kundenservice.

Immobiliengeschäft 4.0 - der Weg in eine digitale Ära

Wenn sich das Business ändert, dann müssen Strukturen und Prozesse mitziehen - auch wenn sie funktionieren und sich über Jahre bewährt haben. Die Hauptanforderungen an eine neue IT-Lösung für die IMMOFINANZ waren: Reduktion der Komplexität, Steigerung der Effizienz und Kostensenkung. Mit Oracle holte man sich einen Partner an Bord, der die IMMOFINANZ mit der gesamten Lösungspalette unterstützen konnte, nach einem "Alles-aus-einer-Hand-Prinzip."

"Oracle Cloud unterstützt uns mit der Integration externer und interner Systeme dabei, das Immobiliengeschäft nahtlos und intuitiv in eine neue und digitale Ära zu führen. Unterschiedliche Servicepartner und Zulieferer lassen sich dank der Standardschnittstellen über die Cloud sehr einfach miteinander verbinden. Dies erlaubt es uns, stets nur den höchsten Anspruch an die Service-Qualität für unsere Mieter zu stellen.", so Martin Seiser, Head of Group IT, IMMOFINANZ.

Die Systemlandschaft konnte dabei massgeschneidert werden, nach dem Motto "design ...

