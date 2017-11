Moneycab.com: Herr Gygax, Valiant hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs deutlich mehr verdient und mit dem Abschluss per Ende September positiv überrascht. Was hat zum guten Resultat geführt?

Rund 80 Prozent unseres Ergebnisses stammt aus dem Zinsengeschäft. Das bedeutet: Wenn wir dort einigermassen mithalten können, stimmt auch unser Ergebnis. Und das haben wir geschafft. Es ist uns gelungen, die Zinsmarge stabil bei 1,10% zu halten und den Zinserfolg zu steigern. Daneben haben wir auch in den anderen Bereichen leicht zulegen können und die Triba Partner Bank hatte auch einen Effekt.

Wie verläuft die Integration der Triba Partner Bank?

Wir kommen gut voran. Wir haben verschiedene Teilprojekte aufgesetzt: Die Übernahmen der Mitarbeitenden und der Geschäftsstellen beispielsweise, die IT, Produkte und Prozesse oder auch die Anpassung des Vertriebs an Valiant. Bisher verläuft die Integration planmässig und ich bin zuversichtlich, dass die Triba bis Mitte 2018 vollständig in Valiant integriert sein wird.

Steht die Übernahme anderer Regionalbanken derzeit zur Diskussion?

Wir sind offen für weitere Übernahmen, falls eine Bank zu Valiant passt. Für eine Hochzeit braucht es aber immer zwei und einen anderen Partner gibt es derzeit nicht.

Auch ohne Triba hat die Valiant die Ausleihungen gesteigert. Sie stiegen um 1,9% auf 22,7 Mrd. Franken. Mit welchen Massnahmen wurde die Wachstumsbeschleunigung erreicht?

Wir haben in den letzten Jahren unsere Vertriebsleistung deutlich verbessert. Das war viel Arbeit und hat für unsere Mitarbeitenden grosse Veränderungen mit sich gebracht. Heute sehen wir, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Unsere Kundenberatenden gehen heute viel aktiver auf die Kundinnen und Kunden zu, haben mehr Kundenkontakt und sprechen die Kunden mit unserem standardisierten Beratungsprozess auf verschiedenste Themen an. Ergänzend haben wir unsere 500 Kundenberater intensiv ausgebildet und zertifiziert, damit sie die Retailkunden in allen Themen beraten können.

Sie schreiben in der Medienmitteilung zum Quartalsabschluss, Valiant wolle weiter mit dem Markt wachsen und bei der Zinsmarge um jeden Basispunkt kämpfen. Wie schwierig gestaltet sich dies im tiefen Tiefzinsumfeld?

Das ist sicher eine grosse Herausforderung. Wir haben aber in diesem Jahr bewiesen, dass wir das können. Obwohl ...

