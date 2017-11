Altdorf (awp) - Der Immobilienentwickler Orascom Development Holding hat in den ersten neun Monaten 2017 ganz leicht mehr umgesetzt und damit den Verlust deutlich verringert. So stieg der Umsatz auf Gruppenstufe um 0,5% auf 170,8 Mio CHF. Der bereinigte EBITDA stieg in der Berichtsperiode um knapp 16% auf 16,1 Mio CHF. ...

