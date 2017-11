Die Aktionäre des amerikanischen Lebensmittelkonzerns Hormel Foods (ISIN: US4404521001, NYSE: HRL) erhalten an diesem Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,17 US-Dollar je Aktie ausbezahlt (Record date war der 23. Oktober 2017). Insgesamt zahlt der Nahrungsmittelhersteller aus Austin in Minnesota damit die 357. Quartalsdividende in Folge. Seit dem Börsengang im Jahr 1928 schüttet das Unternehmen ununterbrochen eine Dividende aus. ...

