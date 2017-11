Bern - Bei der diesjährigen Preisverleihung des «MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM», der von der htr hotel revue und hotelleriesuisse vergeben wird, hat die partizipative Tourismusplattform Dzin.ch den ersten Preis in der Kategorie «Innovation» gewonnen. Stéphanie Portmann überzeugte in der Kategorie «Nachwuchs» und André Béchir wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Die Verleihung stand im Zeichen von spannenden Projekten aus allen Landesteilen und qualitativen Kandidaturen junger Talente. Rund 600 Entscheidungsträger aus Tourismus, Wirtschaft und Politik feierten im Kursaal Bern die Preisträger, die in den Kategorien «Innovation», «Nachwuchs» und «Lebenswerk» ausgezeichnet wurden.

Die Preisträger:

1. Preis «Innovation»: Dzin.ch - Partizipative Tourismusplattform

Auf Dzin.ch hat jeder Einwohner der Region Freiburg die Möglichkeit, sein eigenes touristisches Angebot zu platzieren, indem er sein Profil erstellt, seine Tätigkeit beschreibt, den Preis und die Verfügbarkeit angibt usw. Auf diese Weise kann jeder aktiv zur Entwicklung des Tourismus in der Region beitragen. Gleichzeitig soll auch regionales Brauchtum weitergegeben werden. Eine solche Plattform ist bisher einzigartig in der Schweiz. Die Vielfältigkeit von Dzin (100 Angebote) beeindruckte die Jury, die sich folgendermassen zum Projekt äusserte: "Die Plattform bringt den Gast direkt mit den lokalen Anbietern in Kontakt und fördert dadurch das Tourismusbewusstsein in der Region. Ausserdem stützt sie das Unternehmertum auch von Einzelpersonen. Das Geschäftsmodell überzeugt und hat Multiplikator-Effekte sowie das Potenzial, auch in anderen Regionen angewendet zu werden."

2. Preis «Innovation»: Food Zurich - mehr als ein Festival

Die Non-Proft-Organisation Food Zurich legt den ...

