Zürich - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind in der vergangenen Handelswoche etwas zurückgegangen. Sie verringerten sich um 0.5% auf CHF 2.5 Mio. Die Handelsaktivität gemessen an der Anzahl Abschlüsse verbesserte sich derweil auf 126 von 108 in der Vorwoche. Zudem stieg der ZKB KMU Index dank der Performance der Wochengewinner um 0.4% auf 1'355.08 Punkte.

Das höchste Volumen - CHF 427'000 CHF in sieben Transaktionen - generierten die Schweizer Zucker-Aktien. Zwar fiel das laufende Jahr hinsichtlich Ernte normal aus, mittel- bis längerfristig müsse aber aufgrund der Marktliberalisierung in der EU mit starkem Preisdruck gerechnet werden. Mit der neuen Transportregelung ab 2018 (nicht mehr SBB Cargo, sondern private Unternehmen Sersa Group und Swiss Rail Traffic) werden gemäss Bauernzeitung Kostensenkungen erhofft.

Die Papiere der NZZ wurden erneut gesucht. In ihnen setzte die ZKB in elf Trades insgesamt CHF 353'145 um. Mit einem Plus von 6.1% schafften es die Titel auf die zweite Position der Gewinneraufstellung. Weitere Kostenoptimierungsmassnahmen dürften für positive Stimmung sorgen. Die Mediengruppe teilte im Laufe der vergangenen Handelswoche mit, dass sie die "Luzerner Zeitung" und ihre Regionalausgaben ab 2019 bei Tamedia in Zürich drucken lässt. WWZ erzielten in sieben Abschlüssen ein Umsatztotal von CHF 270'070 CHF. Auf der Gewinnerseite stiegen die Valoren der Arosa Bergbahnen mit einer Avance von 11.1% am deutlichsten an. Ausserdem stiegen Weiss+Appetito um 5.0%. Auf der Seite der Verlierer büssten acrevis Bank mit 1.9% am meisten ein. Espace Real Estate ...

