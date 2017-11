BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 14-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 14/11/2017 IE00B88D2999 17153 GBP 3737252.245 217.8774701 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 14/11/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 7233562.268 16.29580746 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 14/11/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 87081519.46 227.3508642 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 14/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 8543759.46 7.2317776 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 14/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9106761.833 281.2899408 Daily ETP



Boost ShortDAX 14/11/2017 IE00B8GKPP93 1024510 EUR 6444224.453 6.2900552 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/11/2017 IE00B7Y34M31 29964 USD 16150355.99 538.9919899 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 14/11/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42685977.56 7.3308134 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9054177.437 967.6367893 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 14/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 20548934.82 3.337981 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/11/2017 IE00B7ZQC614 155877567 USD 134675786.2 0.8639844 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 14/11/2017 IE00B7SX5Y86 921153 USD 51885865.26 56.3270871 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 14/11/2017 IE00B8HGT870 679848 USD 15838349.72 23.2968983 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 14/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4180604.546 108.657688 Daily ETP



Boost Copper 3x 14/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2113587.544 23.8788375 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 14/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3349590.443 60.9049665 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/11/2017 IE00B8VC8061 181490576 USD 52759963.81 0.2907036 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/11/2017 IE00B76BRD76 212782 USD 7137359.074 33.5430585 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 14/11/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 16687956.18 3.6442975 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 14/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1616126.757 96.6872125 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2294511.417 40.84213986 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 14/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2475359.938 66.24454567 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 14/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 415410.9151 158.1312962 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 14/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20953250.43 53.80975726 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 14/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2806894.435 212.8692883 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 14/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 254053587.7 4933.079373 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 14/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 164736642.1 20237.91671 Daily ETP



Boost Palladium 14/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 912534.4466 49.100589 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 14/11/2017 IE00B94QLN63 11471 USD 1587368.635 138.381016 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 14/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 619035.1123 127.2949028 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 14/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 250965.1444 4.4854452 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 14/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 366376.0927 70.4569409 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 14/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 642656.8537 86.9159932 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 14/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 497721.3358 83.5523478 Daily ETP



Boost Silver 2x 14/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 180896.7851 59.9989337 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 14/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 675359.0826 46.1373878 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 50937714.03 9.8770192 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 14/11/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 35710540.84 91.7539378 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1687256.341 132.0231879 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13887593.74 49.4218659 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 967987.9044 132.6010828 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 75032952.43 56.4897 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113840.003 138.6601742 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8183028.411 51.0151144 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 264581.8993 105.8327597 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 14/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10477472.88 79.2481176 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/11/2017 IE00BLS09N40 462092 EUR 17008703.64 36.8080461 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 14/11/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 7260513.976 17.6303093 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3823622.498 105.2151151 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/11/2017 IE00BLNMQT00 35136 EUR 1472808.828 41.9173733 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 14/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3046449.459 17.3282755 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 14/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1048581.231 94.662926 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 931223.935 31.6904521 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 14/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 515255.7248 60.1934258 Short Daily ETP



Boost Brent 14/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7631654.379 20.2102533 Oil ETC



Boost Gold 14/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2908132.176 26.2305821 ETC



Boost Natural Gas 14/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 1004009.949 22.9482743 ETC



Boost BTP 10Y 5x 14/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7524183.633 43.3295919 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 14/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2941110.069 49.2846382 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 14/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1530136.144 79.4710784 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 14/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 551865.9085 74.6268977 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 14/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1546541.126 91.1768144 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 6839651.246 40.3759836 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 14/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 6129037.24 18.2380883 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5703624.037 232.4025767 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 14/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 290467.0461 26.4060951 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 14/11/2017 IE00BYTYHQ58 32216784 USD 8035619.802 0.2494234 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 14/11/2017 IE00BYMB4Q22 107028 EUR 16003591.39 149.5271461 ETP



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



