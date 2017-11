Die Schlagzeilen, die Lufthansa derzeit macht, sind alles andere als positiv - nach der Pleite vom Konkurrenzunternehmen Air Berlin sind die Preise auf manchen innerdeutschen Flugstrecken um bis zu 300% gestiegen, wie das Handelsblatt unter Berufung auf eine Analyse von Mydealz berichtet. Das ärgert die Kunden, beschäftigt die Kartellbehörde und veranlasst Lufthansa-Chef Carsten Spohr zur Ankündigung, dass die Ticketpreise ab Januar wieder auf ein normales Niveau sinken sollen. Was diese Verlautbarung am Ende (bzw. im Januar dann) wert sein wird, muss sich zeigen, für den Aktienkurs geht es heute jedenfalls erst einmal in den Sinkflug. Mit einem Minus von aktuell 0,33% ist die Aktie gut 10 Cent unter Vortagsniveau in den Handel gestartet. Nach einer Bruchlandung sieht das aber (noch) nicht aus:

