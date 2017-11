Vor allem die Auslandsvermietung hält Sixt im laufenden Geschäftsjahr in Fahrt. Der größte deutsche Autovermieter verzeichnet im dritten Quartal einen knapp zweistelligen Umsatzanstieg - und sieht sich auf Kurs.

Deutschlands größter Autovermieter Sixt bleibt dank eines wachsenden Auslandsgeschäfts in Fahrt. Im dritten Quartal stiegen die Konzernerlöse den endgültigen Berechnungen zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent auf 745 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Pullach mitteilte. Die Aktie bewegte sich vorbörslich dennoch kaum - Sixt hatte bereits Eckdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...