Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in den Handel am Mittwoch gestartet. Während die Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend neutral bis leicht positiv waren, zeigten sich in Asien insbesondere der japanische Aktienmarkt schwach. Händler sprechen hier von weiteren Gewinnmitnahmen nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate.

Die Stimmung dort wurde von positiven Wirtschaftsdaten belastet. Durch die längste Wachstumsphase seit 16 Jahren schwinde die Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerungen, hiess es. Zudem stützt dies den Yen-Kurs und schwäche die Exporteure. Stärker bewegt zeigt sich auch der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Laut Medienberichten seien die Lagerbestände in den USA entgegen den Erwartungen der Volkswirte gestiegen. Die offiziellen Lagerbestände werden am Nachmittag veröffentlicht, ebenso wir andere wichtige Daten wie etwa Konsumentenpreise, Realeinkommen oder Detailhandelsumsatz.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,38% tiefer bei 9'095,60 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,63% auf 1'468,58 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,38% auf 10'432,34 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf vier Gewinner alle im Minus.

Der Versicherungskonzern Bâloise (-1,5%, 154,40 CHF) lag im Neunmonatszeitraum leicht unter den Schätzungen der Analysten und ...

