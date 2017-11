FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 315 (325) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 825 (755) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 780 (690) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA GROUP TARGET TO 3000 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 850 (825) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 305 (300) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 570 (720) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 236 (265) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FRESNILLO PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1570 (1560) PENCE - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 600 (530) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 163 (171) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 560 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 372 (361) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 210 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1100 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 730 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob