Die Photovoltaik war mit 13,2 Prozent hinter der traditionell starken Wasserkraft die zweitwichtigste erneuerbare Energiequelle in dem Freistaat. Insgesamt erzeugten die Erneuerbaren-Anlagen in Bayern im vergangenen Jahr mehr als 35 Terawattstunden sauberen Strom und machten damit 43,3 Prozent der Bruttostromerzeugung aus.Das bayerische Landesamt für Statistik hat in dieser Woche die Auswertungen zur Bruttostromerzeugung im Freistaat für das vergangene Jahr veröffentlicht. Demnach überholten die erneuerbaren Energien erstmals die Atomkraft. Insgesamt erzeugten die Erneuerbaren-Anlagen knapp 35,3 ...

