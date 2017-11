Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt auch am Mittwoch die seit Tagen anhaltende Abwärtsbewegung weiter fort. Der Leitindex SMI hat das Minus im Verlauf des Vormittags noch ausgebaut. Händler sehen weiter Gewinnmitnahmen nach der guten Performanz der Vormonate als Auslöser. Seit dem in der Vorwoche markierten Jahreshoch hat der SMI rund 2,8% eingebüsst. Der Rücksetzer sei in der Schweiz somit weniger stark ausgeprägt als an anderen europäischen Handelsplätzen oder in Übersee.

Am Morgen hatte insbesondere der Nikkei in Japan grössere Einbussen verzeichnet. Positive Wirtschaftsdaten hatten dort die Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerungen schwinden lassen. In der Eurozone stieg der Überschuss in der Handelsbilanz deutlicher als erwartet. Nach Medienberichten über steigende Lagerbestände gab der zuletzt deutlich erholte Ölpreis nach. Die offiziellen US-Öl-Lagerbestände werden am Nachmittag veröffentlicht, ebenso wie andere wichtige Daten wie etwa Konsumentenpreise, Realeinkommen oder Detailhandelsumsatz.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.50 Uhr 0,70% tiefer bei 9'066,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,98% auf 1'463,39 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,73% auf 10'396,44 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf zwei Gewinner und unveränderte Roche alle im Minus.

Stark unter Abgabedruck stehen die Bâloise-Aktien (-2,2%). Der Versicherungskonzern Bâloise lag im Neunmonatszeitraum ...

