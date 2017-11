Liebe Leser,

QSC hat in diesen Tagen weiter zurückgesetzt. Die Aktie gab binnen einer Woche unter dem Strich insgesamt mehr als 7 % nach. Auf Sicht von einem Monat notiert der Wert mit mehr als 13 % im Minus, in den vergangenen ging es sogar um knapp 17 % gen Süden. Dies sieht jetzt nach einem beginnenden Abwärtstrend aus, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Immerhin hatte das Unternehmen jüngst verkünden können, dass die "Free-Cashflow-Prognose" sich verbessern wird. Dies ... (Frank Holbaum)

