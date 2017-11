Zürich - TEND, ein Blockchain-Unternehmen welches eine Kombination aus Investment inklusive Erlebnis ermöglicht, gibt bekannt, dass Rasoul Jalali und Dr. Erich Joachimsthaler dem Unternehmen beitreten. Rasoul Jalali, der ehemalige UBER General Manager für Deutschland, Österreich & Schweiz wird Chief Operating Officer (COO) und Dr. Erich Joachimsthaler, Gründer und CEO der Vivaldi Group, wird strategischer Berater.

Erst kürzlich stiess bereits der ehemalige UBS und SAP Group CIO, Oliver Bussmann, als strategischer Berater zu TEND. Die auf der Ethereum-Technologie basierte Plattform ermöglicht ein neues Modell an Co-Investments in einzigartigen Vermögensanlagen, die sowohl von persönlicher Bedeutung, als auch von finanziellem Wert geprägt sind.

Marco Abele, Gründer und CEO von TEND sagt: "Ich bin hocherfreut, dass ich einen überragenden Innovationsführer wie Rasoul Jalali als COO an Board bringen kann. Mit seiner aussergewöhnlichen Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung einer Angebots- und Nachfrage-Plattform von Grund auf sowie der Lancierung und Expansion eines erfolgreichen internationalen Geschäfts ist Rasoul ein einzigartiges Talent in diesem Bereich." Rasoul Jalali stösst als anerkannter Experte in Sachen Marketplace Design und Operational Excellence zu TEND, nachdem er bei UBER als General Manager für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz tätig war. Mit seiner Expertise soll Jalali TEND ein effektives und skalierbares Wachstumsmodell umsetzen, welches es der Plattform erlauben soll, kontinuierlich die Kundenbasis und das globale Netzwerk an Investoren zu expandieren.

Netzwerkeffekte als Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmenswachstum

"Rasoul Jalali teilt dieselbe grosse Leidenschaft mit dem TEND Team, Netzwerkeffekte als Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmenswachstum und zur Reputationsbildung zu nutzen. Rasoul ist ein Experte im Entwickeln der Operational Excellence, welche für den Aufbau eines effektiven Community-Netzwerks erforderlich ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...