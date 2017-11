Altdorf - Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat in den ersten neun Monaten 2017 vom Aufschwung des ägyptischen Tourismussektors profitiert. Allerdings wirkte sich die starke Abwertung des ägyptischen Pfunds negativ aus und so stiegen die Umsätze auf Gruppenstufe nur leicht an. Unter dem Strich konnten die Verluste halbiert werden. An der Börse zeigen sich die Aktien nach deutlichen Verlusten zu Handelsbeginn am Nachmittag wieder etwas erholt.

In der Berichtswährung Schweizer Franken stieg der Umsatz der Gruppe nach neun Monaten um 0,5% auf 170,8 Mio CHF. "Wir haben in den ersten neun Monaten trotz des Gegenwindes von der Währungsseite gut gearbeitet", resümierte Orascom-CEO Khaled Bichara an der Telefonkonferenz. In lokaler Währung sei der Umsatz in Ägypten um rund 80% gestiegen, was aber durch die Abwertung des ägyptischen Pfunds gegenüber dem Schweizer Franken um 50% nicht im Gruppenumsatz widerspiegelt werde.

Aus operativer Sicht, also Währungseinflüsse und Wertberichtigungen ausgeklammert, lag der bereinigte EBITDA im ersten Semester mit 15,7 Mio um 16% über dem Vorjahreswert. Unter dem Strich wurde der Verlust nach Minderheiten in der ersten Jahreshälfte ...

