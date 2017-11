Zürich (awp) - Der Finanzsoftwareanbieter Crealogix setzt seine angekündigte Expansion in Asien fort. So wurde Pascal Wengi zum Leiter der Niederlassung in Singapur und zugleich zum Managing Director Asia/Pacific ernannt, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilt. Crealogix wolle in der Region künftig mit lokalen Partnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...