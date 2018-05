Von Jenny Strasburg

LONDON (Dow Jones)--Das Geschäft mit festverzinslichen Produkten der Deutschen Bank bekommt einen neuen Leiter. Ioannis "John" Pipilis, Manager im Kredithandelsgeschäft, soll den Bereich, der das Handelsgeschäft der Bank dominiert, künftig führen. Das geht aus einem Memo hervor, das am Freitag an die Mitarbeiter verschickt wurde und in das das Wall Street Journal Einblick hatte.

Der 41-jährige Pipilis ersetzt Ram Nayak, der das Geschäft seit 2015 leitete. Das Memo wurde von Garth Richie unterzeichnet, dem Chef der Unternehmens- und Investmentbank. Ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigte den Inhalt des Schreibens.

Nayak steigt auf einen Managementposten unter Ritchie auf. Sein neuer Titel ist "Head of Risk and Resource Management" für die Investmentbank.

Die Personalien sind die ersten organisatorischen Schritte Ritchies, seit er im April zum alleinigen Chef der Unternehmens- und Investmentsparte unter dem neuen Vorstandschef Christan Sewing ernannt wurde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 13:18 ET (17:18 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.