Houston - BMC, führender Anbieter von Lösungen für digitale Unternehmen, stellte heute eine umfassende Strategie für das Multi-Cloud-Management und eine Reihe neuer Lösungen und Services vor, mit denen IT-Experten ihre Unternehmen in ein neues Zeitalter der digitalen Transformation führen können. TrueSight Cloud Cost Control und den SecOps Policy Service bieten eine optimierte Kostenkontrolle und Compliance und ermöglichen eine Performance-Überwachung der nächsten Generation sowie eine von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen getriebene Serviceerbringung.

Die Komplexität von Multi-Cloud-Umgebungen und der Beschleunigungs- und Innovationsdruck verschärfen die üblichen Herausforderungen, die bereits auf IT- und Geschäftsabteilungen lasten, wie steigende Anforderungen an Sichtbarkeit, Kosten, Sicherheit, Automatisierung und Migration. Unternehmen müssen umfassende Multi-Cloud-Managementlösungen umsetzen, um ein besseres Verständnis ihrer IT-Infrastruktur zu entwickeln und die Leistung und Kosten der Cloud auf sichere Weise zu optimieren.

"Unternehmen befinden sich inmitten einer dramatischen Transformationsphase, die alles vom Rechenzentrum bis zur Cloud und darüber hinaus erfasst hat", sagt Bill Berutti, President von Enterprise Solutions bei BMC. "Bei den Unternehmen stehen Technologieinvestitionen in Höhe von ca. 1,1 Billionen USD für die digitale Transformation an. Hierdurch entstehen unvorhergesehene Chancen für die Entwicklung neuer Services, die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und -effizienz sowie auf eine Verbesserung von Echtzeitentscheidungen und die Entwicklung neuer und innovativer Nutzererfahrungen. Unsere Multi-Cloud-Managementstrategie und die neuen Lösungen versetzen Unternehmen in die Lage, diese Chancen vollständig zu nutzen und enorme wirtschaftliche und technische Vorteile durch die Cloud zu erlangen."

In modernen Multi-Cloud-Umgebungen können Entwickler eine Public-Cloud-Instanz auskoppeln, jede gewünschte Open Source-Software darauf installieren und Daten aus im Rechenzentrum gehosteten Anwendungen in die Cloud übertragen. IT-Abteilungen gehen ein enormes Risiko ein, wenn sie auf traditionelle Weise weiterarbeiten wollen. Die Multi-Cloud-Strategie von BMC, die durch neue und erweiterte Lösungen unterstützt wird, dient als führender Leitfaden und Maßstab für Unternehmen, die schnell auf die Cloud umstellen und intelligente Wege entdecken wollen, um ihre gemischten IT-Umgebungen sicher, effizient und kosteneffizient zu verwalten.

