Das Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Greater Zurich Area

im Ausland wird von einer Stiftung getragen, die als

öffentlich-private Partnerschaft (Public Private Partnership)

aufgebaut ist. Neben den 10 öffentlichen Stiftungsmitgliedern

unterstützen inzwischen bereits 26 Partner aus Privatwirtschaft und

Wissenschaft die Greater Zurich Area. Zuletzt traten 2016 die ETH

Zürich, die Empa und die Eawag als wissenschaftliche Partner der

Stiftung bei. (Übersicht aller Partner:

https://www.greaterzuricharea.com/ueber-uns/partner)



Die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh,

Stiftungsratspräsidentin der Greater Zurich Area, freut sich über die

Erweiterung der Stiftungsträgerschaft durch fünf neue Partner aus der

Privatwirtschaft: «Es ist grossartig, dass immer mehr Unternehmen das

Standortmarketing unterstützen und damit den Wirtschaftraum Greater

Zurich Area stärken. Die fünf neuen privaten Partner festigen auch

unser Erfolgsmodell der Public Private Partnership.»



Bekenntnis zum Wirtschaftsraum Zürich



Barandun von Graffenried ist eine international tätige

Wirtschaftsanwalts- und Steuerberatungskanzlei mit Büros in Zürich

und Bern. Ihre Kunden profizieren von einer effizienten Beratung,

welche die rechtlichen und steuerlichen Aspekte von Beginn weg

gleichermassen berücksichtigt. «Unsere Kanzlei arbeitete in der

Vergangenheit bereits sehr gut mit der GZA AG in der Marktbearbeitung

zusammen. Dank der gemeinsamen Denkweise und Dynamik sind wir

überzeugt, einen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung des

Wirtschaftsraums zu leisten», sagt Remy Bärlocher, Partner bei

Barandun von Graffenried. «Unsere Kanzlei fühlt sich geehrt,

konstruktiv und tatkräftig zum dynamischen GZA-Team beizutragen zu

dürfen.»



Als unabhängiges Unternehmen erarbeitet EBP im Themenspektrum von

Beratung, Planung, Bau, Informatik und Kommunikation weltweit

Lösungen für die Herausforderungen des intensiv genutzten

Lebensraums. «Mit unserem Engagement unterstützen wir die GZA in

ihren Bestrebungen, den Wirtschaftsstandort Zürich mit attraktiven

Rahmenbedingungen, einer renommierten Innovations- und

Bildungslandschaft und einer hohen Lebensqualität langfristig

weiterzuentwickeln», erklärt Verwaltungsratspräsident Bruno Basler.

EBP könne Unternehmen, die an einer Ansiedlung interessiert seien, in

der Standortevaluation sowie in der Areal- und Projektentwicklung

unterstützen, so Basler.



MME Legal | Tax | Compliance ist ein innovatives

Beratungsunternehmen mit Sitz in Zürich und Zug. Seine Kunden sind

Unternehmen und Privatpersonen, welchen MME gesamtheitlich und

interdisziplinär die gesamte wirtschaftliche Dienstleistungspalette

in den Bereichen Recht, Steuern und Compliance aus einer Hand

anbietet. «Wir sind davon überzeugt, dass das partnerschaftliche

Standortmarketing-Konzept, bei dem die öffentliche Hand und die

Privatwirtschaft zusammenarbeiten, einen Mehrwert schafft - für die

ausländischen Unternehmen wie auch für den Wirtschaftsraum», sagt

Andreas Müller, Partner bei MME Legal | Tax | Compliance.



First Names Group arbeitet seit Jahren im Rahmen von ausgewählten

Ansiedlungsprojekten mit Vertretern der Greater Zurich Area in Zürich

und den USA zusammen. «Unser Beitritt zum Partnernetzwerk der GZA ist

eine Anerkennung der vielen Standortvorteile der Greater Zurich Area

für potenzielle Investoren. Zudem setzen wir uns für die langfristige

Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz ein», erklärt

Tony Rinderer, Managing Director der Zürcher Niederlassung. First

Names Group bietet an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen

Dienstleistungen aus einer Hand an, etwa in den Bereichen

Standortevaluation, Unternehmensgründung, Rechnungslegung,

Steuerrecht sowie Corporate Governance und Unternehmens- und

Geschäftsführung.



Die Schweizer Lunch-Check Genossenschaft stellt seit über 50

Jahren privaten und öffentlichen Arbeitgebern ein bargeldloses

Verpflegungssystem für Mitarbeitende zur Verfügung. «Als Zürcher

Unternehmen setzen wir uns - wie die GZA - für einen attraktiven

Wirtschaftsstandort ein», sagt Thomas Recher, CEO von Schweizer

Lunch-Check. «Durch die vergünstigte Mitarbeiterverpflegung in tollen

Restaurants mit Lunch-Check steigern Unternehmen ihre Attraktivität

als Arbeitgeber.» Zudem werde durch das schweizweit etablierte Netz

mit über 8'000 Restaurants die Gastronomie gefördert, so Recher. Dies

trage zur Lebensqualität im Wirtschaftsraum bei, einem wichtigen

Standortkriterium bei der Ansiedlung innovativer Unternehmen.



Vorteil "Public Private Partnership"



Die privaten Partner trugen im letzten Jahr 26 Prozent zum Budget

der Greater Zurich Area AG (GZA AG) bei, die im Auftrag der Stiftung

das operative Standortmarketing betreibt - dieses Engagement ist im

Vergleich mit europäischen Standortmarketing-Agenturen als

ausserordentlich hoch anzusehen. Neben der Entlastung der

öffentlichen Hand bietet die als Public Private Partnership

ausgestaltete Organisation weitere Vorteile. Nicht nur verleiht sie

dem Standortmarketing eine höhere Glaubwürdigkeit bei Unternehmen im

Ausland, die sich für eine Ansiedlung interessieren, sondern ist auch

gut in der Öffentlichkeit und der Wirtschaft verankert. Die

Wirksamkeit des Standortmarketings wird zudem durch die Expertise der

privaten Partner und den Zugriff auf deren Netzwerke enorm

gesteigert. Die privaten Partner schliesslich profitieren von der

Vernetzung mit Politik und Unternehmen aus dem In- und Ausland sowie

von der positiven Wahrnehmung als Partner der Organisation Greater

Zurich Area und ihrem dadurch manifestierten Bekenntnis zum

Wirtschaftsstandort.



