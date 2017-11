Zürich - Das elf-wöchige Startup-Förderprogramm Kickstart Accelerator in Zürich hat über 30 Proof of Concepts (PoCs) und Partnerschaften hervorgebracht - die meisten mit führenden Grossunternehmen. Coop, Credit Suisse, Empa, Helsana, Migros, PwC Schweiz, Raiffeisen, Swisscom und UBS sind Partnerschaften mit den Jungunternehmen des Förderprogramms eingegangen.

Die PoCs und weiteren Partnerschaften sowie die Gewinner der Preisgelder in Höhe von 25'000 CHF werden heute Abend anlässlich einer grossen Abschlussfeier verkündet. Für den Kickstart Accelerator - eine Initiative von digitalswitzerland und operationell durchgeführt vom Impact Hub Zürich - sind 29 Startups sowie ein Intrapreneur-Team von Swisscom und AXA Winterthur für elf Wochen in den speziell konzipierten Coworking-Space Kraftwerk in Zürich eingezogen, um von da aus ihr Unternehmen voranzutreiben und unternehmerische Chancen im Schweizer Markt zu erschliessen.

Dabei konnten die Startups auf die Unterstützung von Branchenexperten und den beispiellosen Zugang zu international führenden Grossunternehmen zählen. Der Fokus des auch von C4DR und evitive unterstützten Programms lag auf den Bereichen FinTech, Food, Smart Cities sowie Robotics & Intelligent Systems und damit auf Branchen, in denen die Schweiz traditionell stark ist. PoCs für eine bessere Luftqualität, weniger Lebensmittelabfälle und E-Voting auf Basis von Blockchain-Technologie.

Die Startups im Bereich Fintech schlossen 14 PoCs und andere Partnerschaften mit den Partnerunternehmen des Kickstart Accelerators:

- Credit Suisse und das Schweizer Startup PriceHubble planen ein gemeinsames Pilotprojekt für moderne Hypothekenprozesse.

- Credit Suisse arbeitet an einem gemeinsamen Blockchain-Projekt mit dem US-amerikanischen Startup Adjoint.

- Credit Suisse diskutiert Optionen für eine mögliche Kooperation im Bereich Compliance mit dem Zürcher Startup Apiax.

- Credit Suisse und Blocko wollen im Rahmen einer Partnerschaft Möglichkeiten prüfen, um E-Voting-Systeme auf Basis von Blockchain-Technologie zu etablieren.

- EY und Apiax werden ihre Gespräche über eine mögliche Partnerschaft intensivieren.

- EY arbeitet mit Adjoint zusammen, um ein PoC für ein blockchain-basiertes Treasury Token und das dazugehörige Managementsystem zu entwickeln.

- Die Helsana Versicherungen und Fjuul bündeln ihre Kräfte, um die Funktionalität der neuen Helsana+ App und den Mehrwert für den Nutzer weiter zu verbessern.

- PwC Schweiz hat mit dem Zürcher Startup Apiax eine Absichtserklärung für eine vertiefte Partnerschaft zur Digitalisierung von Compliance-Prozessen in der Finanzindustrie unterschrieben.

- PwC Schweiz und das finnische Unternehmen Fjuul haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam an der Entwicklung spannender Lösungen für Versicherungen zu arbeiten.

- Swisscom will im Rahmen eines PoC die Leistungen von PriceHubble in ihre bestehenden Bankdienstleistungen integrieren.

- Swisscom arbeitet zusammen mit Apiax und der Baloise Bank SoBA an einem PoC im Bereich Open Banking.

- UBS und AAAccell , ein Spin-Off-Unternehmen der Universität Zürich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...