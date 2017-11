Zürich-Kloten - Mit mehr als 20 neuen Angeboten und herausragenden Verbesserungen im Produktportfolio bietet CA Technologies (NASDAQ: CA) Unternehmen jeder Grössenordnung jetzt noch mehr Möglichkeiten, zu einer Modern Software Factory zu werden. Damit präsentiert CA im Rahmen der diesjährigen CA World die umfangreichste Liste von neuen Produkten in der jüngeren Unternehmensgeschichte und setzt dabei jetzt noch stärker als zuvor auf agile Verfahren, intelligente Automatisierung, umfassende Einblicke und End-to-End-Sicherheit.

"Die Modern Software Factory zeigt, wie Unternehmen sich verändern können, indem sie agile, automatisierte Prozesse, Einblicke und Sicherheit nutzen", sagt Mike Gregoire, Chief Executive Officer von CA Technologies. "CA bringt die Erfahrung und Lösungen mit, die Unternehmen helfen, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Modern Software Factory stellt sicher, dass das Unternehmen auf Veränderungen vorbereitet ist und sich in einer sich beschleunigenden, digitalen Welt anpassen kann."

Das erweiterte CA-Portfolio integriert fortschrittliche Analytik und maschinelles Lernen für Unternehmen aller Grössenordnungen, um Technologien und Werkzeuge intelligent zu machen und so eine schnellere und qualitativ hochwertige Softwareentwicklung und -bereitstellung zu ermöglichen.

"Da sich die Medienlandschaft weiter dramatisch verändert, freuen wir uns darauf, unsere neue digitale Strategie zum Leben zu erwecken. In unserer Partnerschaft mit CA Technologies erweitern wir unsere Entwicklungsabläufe um neue Tools für Agilität, Automatisierung und kontinuierliche Tests", sagt John Fiedler, Senior Vice President von Digital, Fox News. "Wir modernisieren die Art und Weise, wie Nachrichten übermittelt werden, indem wir unsere digitalen Produkte komplett überdenken und unsere Backend-Systeme ersetzen. All diese Initiativen werden letztendlich dazu führen, dass wir in der Lage sein werden, schneller und effizienter Nachrichten in Echtzeit auf allen digitalen Plattformen zu liefern."

