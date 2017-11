Knapp ein halbes Jahr haben die Module des Wismarer Photovoltaik-Herstellers die 60 verschiedenen Qualitäts- und Sicherheitstest im Labor der Prüfer durchlaufen. Auf Grundlage der Basiszertifizierung des TÜV Rheinland will die Sonnenstromfabrik nun ihr Portfolio an Glas-Glas- und Glas-Folien-Modulen weiter ausbauen.Die Sonnenstromfabrik hat als einer der ersten europäischen Photovoltaik-Hersteller die aktuellste Norm nach IEC61215/61730:2016 erfüllt. "Die Module seien in den vergangenen sechs Monaten umfangreich durch den TÜV Rheinland getestet worden", erklärt Jan Wittfoth, technischer Leiter ...

