Mit umfassenden strukturellen Veränderungen will sich Siemens global neu aufstellen. Betroffen sind dabei die Divisionen Power and Gas (PG), Process Industries and Drives (PI) sowie Power Generation Services (PS). "Die Energieerzeugungsbranche befindet sich in einem Umbruch, der in Umfang und Geschwindigkeit so noch nie dagewesen ist", erklärt Vorstandsmitglied Lisa Davis. "Der Ausbau und die Innovationskraft Erneuerbarer Energien setzen andere Formen der Energieerzeugung zunehmend unter Druck. Die jetzigen Maßnahmen knüpfen an unsere Anstrengungen an, die wir bereits vor drei Jahren gestartet haben, um unser Geschäft an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen." Dazu seien Einschnitte notwendig, "um unser Know-how bei der Kraftwerkstechnologie, bei Generatoren und bei großen elektrischen Motoren nachhaltig wettbewerbsfähig halten zu können", fügt Janina Kugel, Vorstandsmitglied ...

