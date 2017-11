Liebe Leser,

der IEA-Bericht lastete in dieser Woche unter anderem auf dem Ölpreis. Die Agency aus Paris hat die Daumen für die weltweite Nachfrage wieder gesenkt. Der OPEC-Bericht hingegen wurde positiv aufgenommen. Schauen wir uns an, wie die einzelnen, wöchentlich erscheinenden Berichte aus den USA sich so geschlagen haben.

API-Bericht mit größten Aufbau seit neun Monaten

Der API-Bericht zeigte per vergangene Woche einen massiven Aufbau der Bestände in der Höhe von 6,5 ... (David Iusow-Klassen)

