Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen ist im April auf ein 17-Monatstief gefallen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sei um einen Punkt auf 53,9 Zähler gesunken, teilte das britische Forschungsunternehmen Markit am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten hingegen lediglich mit einem Rückgang auf 54,8 Punkte gerechnet. Zudem wurde der März-Wert von zunächst 55,1 Punkten auf 54,9 Punkte nach unten revidiert.

Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren Wachstum in der Industrie, während Werte unter dieser Marke eine Abschwächung anzeigen.

Die Daten dürften die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinserhöhung in Großbritannien weiter senken. Die Bank of England wird ihre Entscheidung am 10. Mai bekannt geben. Zuletzt schwache Inflations- und Wachstumszahlen sprechen ebenfalls gegen einen Zinsschritt.

Das britische Pfund gab nach den Zahlen deutlich nach und erreichte zum Euro ein Tagestief./jsl/jha/

