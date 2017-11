Liebe Leser,

Tesla Motors konnte erneut etwas zulegen. Die Aktie befindet sich nun in einem stärkeren Aufgalopp, als dies in den vergangenen Tagen zu vermuten war. Dabei sind die Kurse nunmehr um weitere 0,4 % geklettert, nachdem es am Donnerstag um 2 % hinaufgegangen war. Die Aktie befindet sich damit auf bestem Weg zu den runden 270 Euro. Hierdurch rückt auch die charttechnisch entscheidende Zone um 280 Euro wieder näher. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten hat es in den vergangenen ... (Frank Holbaum)

