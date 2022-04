Am Mittwoch zeigte sich die Tesla-Aktie wieder von ihrer starken Seite. Nach den jüngsten Rücksetzern konnte sie somit die hart umkämpfte 1.000-Dollar-Marke zurückerobern. Anlass für die gestrige Stärke gaben erste Corona-Lockerungen in China. Das sind die Details und darauf sollten Anleger jetzt achten.Der E-Mobilitätssektor zeigte sich am Mittwoch dynamisch, nachdem die Corona-Beschränkungen in Shanghai leicht gelockert wurden. Teilweise dürfen nun Einwohner wieder ihre Häuser und Wohnungen verlassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...