Liebe Leser,

wir haben darüber berichtet, dass Nordex sich faktisch im freien Fall berichtet. Am Donnerstag legte der Kurs "überraschend" wieder um gut 3 % zu, gleiches wiederholte sich am Freitag mit einem Plus von gut 2 %. Damit allerdings ist die Aktie dem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend keineswegs entkommen. Es kam lediglich zu Schnäppchenkäufen. Der Wert hat sich wegen der schlechten Quartalszahlen und einer ungünstigen Prognose aus dem eigenen Haus in den zurückliegenden ... (Frank Holbaum)

