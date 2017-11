Die Supermarktumsätze in dem Vereinigten Königreich (UK) sind in der Vorweihnachtszeit dem Wert nach um 3,2% im Jahresvergleich gestiegen. Den neusten Lebensmittelmarktanteilszahlen von Kantar Worldpanel zufolge haben die Umsätze von Lidl um 15,1% zugenommen, womit er das fünfte Jahr in Folge der am schnellsten wachsende Supermarkt des UK ist, dicht gefolgt von Aldi. Foto...

