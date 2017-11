Liebe Leser,

Fielmann ist in der letzten Sitzung der Vorwoche wieder etwas nach unten abgedreht. Dennoch räumen Chartanalysten der bekannten Mittelstands-Aktie eine Chance auf Kursgewinne bis zu 80/85 Euro ein, was einem Potenzial von mehr als 10 % entsprechen würde. Im Einzelnen: Das Minus zum Ende der Woche beläuft sich auf lediglich wenige Cent. Charttechnisch betrachtet testet Fielmann die ohnehin bereits mehrfach angelaufene und etablierte Unterstützung in Höhe von 72 Euro. Dies belastet ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...