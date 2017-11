Auf dem Dach der neuen Dreifeld-Tennishalle des TEC Waldau Stuttgart ist jetzt eine große Photovoltaikanlage der Stadtwerke Stuttgart in Betrieb. Sie nimmt mit 370 Quadratmetern nahezu die gesamte Dachfläche des Neubaus der Eduardo Garcia Halle ein und wurde mit der Fertigstellung des Gebäudes installiert. Die Stadtwerke investieren in die Anlage über 80.000 Euro und behalten sie in ihrem Eigentum. ...

