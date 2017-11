Am Abend nach dem Scheitern der Jamaika-Koalitionsgespräche gastierte Bundeskanzlerin Merkel nacheinander in ZDF- und ARD-Sondersendungen - und schaute schon mal aus dem Jahr 2027 auf die Gegenwart zurück.

Zweimal eine gute Viertelstunde tagesaktuell aufgezeichnetes Angela-Merkel-Interview, jeweils eingebettet in eine magazinige Sondersendung, boten ARD und ZDF am Montagabend: einmal vor der 20-Uhr-"Tagesschau" im ZDF-Werberahmenprogramm anstelle der vorgesehenen "Wiso"-Sendung, einmal direkt nach der "Tagesschau" im "ARD-Brennpunkt".Die derzeit bloß geschäftsführende Bundeskanzlerin präsentierte sich staatsmännisch und wischte Rücktritts-Ideen und -Gedankenspiele vom Tisch. Im "Was nun?"-Interview des ZDF nannte sie das Scheitern der Sondierungsgespräche nüchtern "bedauerlich" und betonte, die vier verhandelnden Parteien hätten "auf der Zielgeraden" eigentlich nur noch "ein bisschen arbeiten" müssen. Ob die FDP ihren spektakulären Abgang vorher geplant hatte, wollte sie nicht spekulieren. Doch lobte Merkel ausdrücklich das "Werben um gegenseitiges Verständnis" mit den Grünen - und begann selbst neues Werben um die SPD ("Die Sozialdemokratie ...

