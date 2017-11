Am 8. November hatten wir geschrieben, dass es für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG erst eng werden würde, wenn die Kurse unter die 3-Euro-Marke zurückfallen. Demzufolge wurde es ziemlich eng, als die Papiere in der vergangenen Woche erst unter 3 Euro, dann unter die breite Schiebezone um 2,95 Euro, die Volumenkante bei 2,90 Euro und anschließend sogar unter 2,80 Euro bzw. den GD200 abrutschten. Den (vorläufigen) Tiefpunkt erreichte die Aktie am vergangenen Mittwoch bei 2,76 Euro; von dort startete eine Erholungsbewegung, bei der es jetzt um alles oder nichts geht:

