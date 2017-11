Drahtgebundene Kommunikationsnetze bestehen entweder aus Kupferkabelnetzen oder Glasfasernetzen. Deren Installation erfordert zum Teil spezielle Werkzeuge und eine weitreichende Erfahrung mit dem Umgang von Messgeräten. Wir gehen hier auf einige Montagehilfen und Anwendungen von Werkzeugen ein.

Glasfasereinblasmaschinen für FTTH

In Neubauprojekten, insbesondere in Mehrfamilienhäusern und Firmengebäuden, ist es mittlerweile ein Standard, Leerrohre für einen späteren Glasfaseranschluss vorzusehen. Soll dieser Anschluss dann ausgeführt werden, musste in der Vergangenheit ein Installationstrupp mit schwerem Gerät anrücken, das aus Kompressor, Einblasmaschine und ggf. Notstromaggregat bestand.

Der dänische Hersteller Fremco hat sich vorgenommen, diese ganze Technik auf ein handliches Koffermaß zu reduzieren und nicht nur das, denn es ist lediglich ein Techniker notwendig um im Zugangsbereich und im Hausinneren die Glasfasern einzublasen und zu installieren. Die Lösung heißt NanoFlow (Bild?1).

Das Gerät arbeitet bis zu einer Distanz von 120?m rein motorisch, also ohne Kompressor und ist darüber hinaus unabhängig von einer externen Stromversorgung, denn die Einblasmaschine hat einen Wechselakku an Bord. Für größere Gebäude und entsprechende Einblasdistanzen ist zusätzlich ein Kompressoranschluss vorhanden. Eine Besonderheit der Maschine ist die Abschaltautomatik. Sie dient einerseits dazu, Schäden an der Faser zu vermeiden, z.?B. bei zu engen Biegeradien oder beschädigten Röhrchen, andererseits wird diese Automatik dazu verwendet, um beim Erreichen des Ziels, den Einblasvorgang zu beenden. Damit ist ein Techniker in der Lage die Installation allein ausführen.

Auch die etwas größere Einblasmaschine »MicroFlow« (Bild?2) passt noch in einen Koffer und lässt sich mitsamt einem kompakten Kompressor im Kofferraum transportieren, was den Aufwand auf der Baustelle gering hält. Die MicroFlow arbeitet ohne Akku, bietet dafür aber weiter gehende Möglichkeiten der Programmierung, größere Reichweiten und die Möglichkeit der automatischen Protokollierung des Einblasvorgangs - einige Netzbetreiber verlangen ein Einblasprotokoll. Die Fremco MicroFlow ist eine Glasfasereinblasmaschine für Zugangsnetze mit einer Reichweite von bis zu 2500 m. Die MicroFlow hat eine Faserschutz Technologie, welche die Maschine stoppt, sobald die Faser auf einen Widerstand trifft.

Sowohl die miniaturisierte NanoFlow als auch die MicroFlow lassen sich über Adapter an verschiedene Röhrchen- und Faserdurchmesser anpassen. Bei diesen Details verweisen wir auf die Homepage des Distributors, wo Datenblätter zur Verfügung stehen.

Einziehhilfen

Das Einziehen von Glasfasern und anderen Kabeln von kürzeren Längen erfordert keine Einblasmaschine. Hier reichen oft die Hilfsmittel wie Einziehfasern und entsprechende Gleitmittel. Die Einziehhilfe »TUFF-GRIP Pro« von Ideal hat einen rutschfesten Handgriff mit Fingerprofil. Die übergroße Handgrifföffnung des stoßgeschützten Kunststoffgehäuses unterstützt das Arbeiten mit Handschuhen. Die Halterung Tuff-Cuff sorgt dafür, dass der Einziehdraht nicht aus der Öffnung rutscht. Die Bandführung über den gesamten Umfang verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Der Einziehdraht hat alle 30?cm eine Längenanzeige. Als Einziehdraht gibt es die Materialien als Hartstahl, als radialer Stahlkern mit 19 verdrillten Einzeldrähten mit festem Außenmantel isolationsfesten Nylonfaser.

Ähnliche Produkte gibt es auch von Klein Tools. Vom Prinzip sind diese Einziehhilfen ähnlicher Ausführung und sie gibt es ebenso für verschiedene Einziehlängen und Installationen (Bild?3).

Gleitmittel für Einziehdraht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...