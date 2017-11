LONDON (dpa-AFX) - Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays trauen dem Papier des Medienkonzerns Axel Springer nach dessen bisherigem Jahresspurt kein weiteres Kursrennen mehr zu. Experte Nick Dempsey strich in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie seine Kaufempfehlung ("Overweight") für den Titel und hält sich nun mit seinem Votum "Equal-weight" an der Seitenlinie. Sein Kursziel beließ er bei 67 (aktueller Kurs: 64,50) Euro.

Nach den Zahlen zum dritten Quartal sei der Aktienkurs des Medienkonzerns stark gestiegen und habe seit Jahresbeginn sowohl den MDax als auch den europäischen Stoxx-600-Index hinter sich gelassen. Die Anteile haben im Vergleich zu ihrem Schluss Ende 2016 mehr als 40 Prozent zugelegt. Der Experte sieht daher für das Papier kaum noch Aufwärtspotenzial. Ein nennenswerter weiterer Kursanstieg sei nur dann möglich, wenn Axel Springer im operativen Geschäft die bestmöglichen Erwartungen erfülle.

Dempsey bezweifelt jedoch, dass über seinen Erwartungen an den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für die Jahre 2018 und 2019 noch Luft nach oben sein könnte. So macht er sich unter anderem Sorgen um das Werbegeschäft in den konzerneigenen Printmedien, das in den neu umgetauften Bereich "News Media" fällt. Rechnet er für diesen Bereich im Jahr 2018 noch im Einklang mit der Konzernprognose mit einem stabilen operativen Ergebnis, dürfte das Ebitda bei News Media im Jahr 2019 aus seiner Sicht um 4 Prozent zurückgehen.

Im Bereich der Rubrikenangebote ("Classified Media") erwartet Dempsey eine Verlangsamung des organischen Wachstums von voraussichtlich 13 Prozent im Jahr 2017 auf dann 11,5 Prozent im Jahr 2018. Dem dürfte 2019 ein weiterer Rückgang auf 10 Prozent folgen. Sollte er aber mit seinen Annahmen sowohl für News Media als auch Classified Media allerdings falsch liegen, so Dempsey, käme ein um 4 Prozent höheres operatives Ergebnis für den Gesamtkonzern heraus - was einem Kursziel von 69 Euro entspräche.

Entsprechend der Einstufung "Equal Weight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten in etwa wie die anderen Titel im beobachteten Sektor entwickeln wird./tav/jsl

