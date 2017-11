Zürich-Wallisellen - Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT wird gemeinsam mit Huawei eine Forschungs- und Entwicklungs-Gruppe an der University of Cambridge ins Leben rufen. Die Forschungsgruppe soll über die nächsten fünf Jahre mit bis zu 25 Millionen britischen Pfund ausgestattet werden. Der Fokus soll vor allem auf Projekten in den Bereichen Photonik, digitale Infrastruktur und Zugangsnetze und Medientechnologien liegen.

Durch das Projekt werden Experten aus den BT Labs und dem R&D-Team von Huawei mit Akademikern der Universität Cambridge zusammengebracht, ...

