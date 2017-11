Am Mittwoch hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.015,04 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Aktien von RWE konnten sich als einzige signifikant gegen den Abwärtstrend stemmen und waren kurz vor Handelsschluss über zwei Prozent im Plus. Als Grund wurde das Jamaika-Aus genannt - und positive Einschätzungen von UBS und Commerzbank. BMW und Linde verzeichneten am Mittwoch bis kurz vor Handelsende ebenfalls kleinere Kursgewinne. Am kräftigsten bergab ging es hingegen für Infineon, Adidas und Deutsche Börse.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1791 US-Dollar (+0,49 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.289,86 US-Dollar gezahlt (+0,74 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,17 Euro pro Gramm.