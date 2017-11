Osnabrück (ots) - Linke nehmen Einladung von Bundespräsident Steinmeier an



Bartsch nennt Gespräch im Schloss Bellevue "eine Selbstverständlichkeit"



Osnabrück. Nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen hat die Linksfraktion im Bundestag die Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gesprächen im Schloss Bellevue angenommen. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag): "Ich betrachte das als Selbstverständlichkeit, und wir werden den Termin wahrnehmen."



Der Bundespräsident trifft sich in der kommenden Woche mit den Vorsitzenden aller Bundestagsfraktionen, dann auch mit Spitzen von Linken und der AfD. In der laufenden Woche waren zunächst Einladungen an die Parteivorsitzenden von CDU, CSU, Grünen und FDP gegangen. Dabei ging es nach den Worten einer Sprecherin um die Parteien, "die für eine Regierungsbildung ausreichende programmatische Schnittmengen aufweisen könnten".



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207