Liebe Leser,

Aurelius konnte in den zurückliegenden Handelsstunden die charttechnische Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Kurzfristig könnten die Kurse um mehr als 10 % steigen, so Charttechniker in ihren jüngsten Analysen. Konkret: Die Aktie legte gleich um mehr als 2 % zu und konnte damit sogar auf über 53 Euro klettern. Zudem wurde eine wichtige charttechnische Hürde bei 52 Euro überwunden. Sollte diese Dynamik in den nächsten Tage anhalten, dann dürfte es sogar relativ schnell in ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...