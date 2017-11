Zu den gastronomischen Zubereitungen von den Jungs von Organo Vergani aus Ferrara und den Verkostungen durch das breite Publikum wurde die Talk Show von dem Präsidenten des CSO Italy, Paolo Bruni, durchgeführt, die alle Stärken der Birne in den Blickpunkt rückte. Die Veranstaltung in Ferrara wurde von dem CSO Italy in Zusammenarbeit mit dem Istituto Alberghiero Orio Vergani...

Den vollständigen Artikel lesen ...