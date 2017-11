Carrefour wird 2017 mindestens 7 weitere Nachbarschaftsläden (Convencience Store) eröffnen, darunter einen in dem Bruxelles-Congrès-Bahnhof, in Brüssel. Damit vergrößert Carrefour die Dichte seines Express-Ladennetzwerks in ganz Frankreich. Wie alle Carrefour-Express-Läden werden die neuen Läden ihr Angebot ideal auf die Bedürfnisse der Verbraucher...

Den vollständigen Artikel lesen ...