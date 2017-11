Zürich - Wenn die Tage kürzer werden und die Weihnachtszeit naht, lädt das Landesmuseum Gross und Klein in eine fantasievolle Winterlandschaft mit Krippen ein. Passend zur Ausstellung «Kloster Einsiedeln. Pilgern seit 1000 Jahren» stehen an der diesjährigen Weihnachtausstellung Krippen aus der Sammlung des Klosters Einsiedeln im Mittelpunkt.

Als Wallfahrtsort empfing Einsiedeln in seiner 1000-jährigen Geschichte unzählige Pilger. Viele von ihnen erwiesen dem Benediktinerkloster mit Geschenken und Spenden ihre Reverenz. Auch Krippen und Krippenfiguren fanden so den Weg in die Sammlung des Klosters. In Einsiedeln gibt es aber auch Werkstätten, ...

