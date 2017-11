Zürich - Die Zurich Insurance Group (Zurich) will auf ihren Erfolgen im Bereich nachhaltiges Investieren aufbauen und wird den Betrag, der in Impact-Investments angelegt wird, mehr als verdoppeln und innovative, neue Impact-Ziele festlegen.

Mitte des Jahres hatte Zurich bekannt gegeben, ihr langjähriges Ziel - USD 2 Milliarden in grüne Anleihen zu investieren - erreicht zu haben. Diese Anlagen sind Bestandteil des Impact-Investment-Portfolios. Künftig sollen USD 5 Milliarden in das gesamte Impact-Investment-Portfolio investiert werden - eine Summe, die mehr als doppelt so hoch ist wie das ursprüngliche Engagement. Um dies zu erreichen, wird Zurich in verschiedene Arten von Impact-Investments in einer Reihe von Anlageklassen weltweit investieren. Zusätzlich sollen Methoden etabliert werden, mit der die Auswirkungen dieser Investitionen gemessen werden können. Das Ziel besteht darin, pro Jahr fünf Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu vermeiden und das Leben von fünf Millionen Menschen zu verbessern.

"Zurich verfolgt seine nachhaltige Investmentstrategie bereits seit 2012. Wir waren eines der ersten Unternehmen auf dem Markt, das grüne Anleihen als effektives Werkzeug für Impact-Investment Zwecke identifiziert hat. Dies ermöglichte uns zu nachhaltigerem Wachstum beizutragen, ohne dabei Erträge aufs Spiel zu setzen", sagte Urban Angehrn, Group Chief Investment Officer und Konzernleitungsmitglied. "Heute sind wir wieder Branchenführer, indem wir unser Engagement für nachhaltiges Investieren erhöhen und uns ehrgeizige Impact-Ziele setzen. Wir sind uns bewusst, dass dies eine neuartige Herangehensweise ist, in welcher wir uns durch Erfahrungen stetig verbessern wollen. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten."

"Zurich ist nicht nur Unterzeichner der Prinzipien für nachhaltige ...

