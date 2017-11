Am 29. November 2017 treffen sich in Stuttgart rund 250 Vertreterinnen und Vertreter von Städten, Gemeinden und Landkreisen aus dem gesamten Südwesten auf dem Kommunalen Klimaschutzkongress Baden-Württemberg. Nach der Weltklimakonferenz in Bonn diskutieren sie darüber, was aus den Beschlüssen folgt und wie Kommunen ihre Kohlendioxidemissionen effizient senken können. Erstmals wird dabei auch über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...