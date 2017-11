DAX mit deutlichen Kursausschlägen, BASF-Aktie von Fusionsgesprächen beflügelt

Nach einem lange Zeit eher bewegungsarmen Handel zeigten sich im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am heutigen Freitagnachmittag deutliche Ausschläge. Und dies, obwohl es an der Wall Street nur einen verkürzten Börsenhandel gab.

Das war heute los. Während der DAX bis zur Mittagszeit lediglich im Bereich des Vortagesschlusses notierte, schoss das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Nachmittag in der Spitze um knapp 1,2 Prozent in die Höhe. Zum Ende des Handels ging dem DAX jedoch etwas die Puste aus. Unter anderem, weil sich der Euro erneut sehr stark präsentiert hatte.

Für den zwischenzeitlichen Ausbruch hatten unter anderem positive Konjunkturdaten gesorgt. Der ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Monat November auf den neuen Rekordwert von 117,5 Punkten (Vormonat: 116,8 Zähler). Einmal mehr war von einer hervorragenden Stimmung in den deutschen Chefetagen und einer Hochkonjunktur, auf die die deutsche Wirtschaft zusteuern würde, die Rede.

