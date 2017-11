Liebe Leser,

BP konnte in den vergangenen Tagen dieser Woche wieder etwas punkten. Die Aktie verlor zwar unter dem Strich am letzten Handelstag der Woche etwas, konnte jedoch den Weg Richtung Mehr-Jahres-Hoch fortsetzen. Das Potenzial beläuft sich aus Sicht charttechnischer Analysten zumindest auf 8 %, ggf. auch auf 17 %. Im Einzelnen: Die Aktie hat innerhalb einer Woche insgesamt 1,4 % Plus erzielt. Damit ist das Ergebnis der vergangenen zwei Wochen nur noch leicht negativ. Der übergeordnete ... (Frank Holbaum)

