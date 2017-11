Nach dem Rückzug von Diktator Robert Mugabe hofft Simbabwe auf einen Neuanfang. Ob der mit seinem Nachfolger gelingt ist offen. Doch Mugabes Rückzug ist auch ein Signal an andere Machthaber in Afrika. Eine Analyse.

Fast 40 Jahre, nachdem Rhodesien zu Simbabwe wurde und damit als letzte Kolonie in Afrika die Unabhängigkeit erhielt, gibt Langzeit-Diktator Robert Mugabe die Macht aus der Hand. Sein mehr oder minder freiwilliger Rücktritt ist eine historische Zäsur für das Land und dürfte nicht ohne Folgen für den übrigen Kontinent bleiben. Mit 93 Jahren war Mugabe der Letzte aus der Generation der afrikanischen Gründerväter, die ihren Staat vollkommen dominiert und genau dadurch oft ruiniert haben.

Robert Gabriel Mugabe hatte, wie Jomo Kenyatta für Kenia oder Mobutu Sese Seko für Zaire, für Simbabwe eine ganz andere und viel weitergehende Funktion, als sie etwa das Staatsoberhaupt einer westlichen Nation für das dortige Gemeinwesen hat.

Während Präsidenten und Premiers in Europa nur treuhänderisch regieren, ging die Rolle der afrikanischen Pendants weit darüber hinaus. Fast alle sahen sich nicht nur als temporäre Verwalter des Staats, sondern als dessen Verkörperung - und konnten wegen dieses fatalen Amtsverständnisses kaum von der Macht lassen.

Ihr Amt füllten sie auf eine Weise aus, die nichts mit der Auffassung des Staatschefs als oberstem Diener der Allgemeinheit zu tun hat. Im Gegenteil: In vielen Ländern Afrikas ist es gesetzlich vorgeschrieben, das offizielle Porträt des Staatschefs in jedem Laden, Büro, Hotel und Restaurant zur Schau zu stellen. Simbabwe ist solch ein Land. In jedem Etablissement hing hier bis zur Wochenmitte ein Bild Mugabes mit strengem Blick, dicker Hornbrille und seinem Namenszug.

So sehr die Figur Mugabes auch die Spezies des zum Staat gewordenen Potentaten noch übersteigert haben mag, so sehr hat sie dennoch etwas typisch Afrikanisches. Gerade die Rolle des vermeintlichen Einheitsstifters, die Mugabe zunächst ein paar Jahre lang durchaus erfolgreich spielte, ist leicht abgewandelt in vielen Teilen des Kontinents noch immer beispielhaft für diese Art politischer Führung.

So hilfreich es einst auch gewesen sein mag, dass der ...

